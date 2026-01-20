Bologna, Benjamin Dominguez ha una proposta del Maiorca: palla al club

Benjamin Dominguez è uno dei calciatori in uscita dal Bologna, complice un utilizzo discontinuo da parte di Vincenzo Italiano, che ha preferito altri nomi sulle corsie nella prima metà della stagione. Secondo Sky, il Maiorca ha chiesto informazioni al Bologna sull'esterno, potendo già contare sul gradimento dell'argentino.

Arrivato al Bologna il 28 agosto 2024 dal Gimnasia La Plata per una cifra intorno ai 6-8 milioni, ha firmato fino al 30 giugno 2029. Alto 1,72 m, piede destro, è un'ala tecnica, amante del dribbling, veloce e con buon fiuto del gol: predilige puntare l'uomo e tagliare dentro per calciare o servire assist. Nella stagione attuale 2025/26, ha collezionato circa 9 presenze in Serie A (360 minuti totali), con 0 gol e 2 assist. È stato anche inserito nella lista UEFA per l'Europa League (sostituendo Freuler a novembre 2025), mostrando fiducia da parte di Italiano.