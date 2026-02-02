Dominguez ha aperto al Cagliari, non il Bologna: il vincolo imposto per la cessione

Come anticipato dalla redazione di TMW, Benjamin Dominguez è nei pensieri del Cagliari. Ma arrivano aggiornamenti in merito al possibile passaggio dell'esterno argentino in Sardegna, alla corte di Pisacane.

Infatti, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il classe 2003 rioplatense sarebbe ben disposto al trasferimento nel club del sud Italia e il Bologna - detentore del cartellino fino all'estate del 2029 - anche pronto a lasciarlo andare, pena una condizione imprescindibile: l'ingaggio di un'alternativa affidabile da aggiungere alla rosa di Vincenzo Italiano. Altrimenti il club di Saputo lo terrebbe con sé, consapevole della qualità e del potenziale ancora inespresso del ragazzo.

L'impiego scarso di questa stagione (420 minuti in campionato, 2 sole presenze in Europa League) hanno segnato Benja Dominguez, tra l'altro fresco di nuova esclusione dalla lista UEFA per favorire l'inserimento di Freuler nel gruppo. Il Cagliari dal canto suo avrebbe studiato la formula del prestito secco o diritto di riscatto per ingaggiare l'argentino di 22 anni, riferisce il quotidiano romano. Ma la posizione del Bologna è stata espressa con sufficiente chiarezza e senza un rimpiazzo giudicato all'altezza l'ala sinistra classe 2003 non si muove da Casteldebole. L'idea sarebbe Tijjani Noslin (olandese di 26 anni), ma le pretese del patron Claudio Lotito alla Lazio decideranno le sorti dei due giocatori nelle prossime ore.