Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Bologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"

Bologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:29Serie A
Leonardo Nevischi

Alla vigilia della gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Roma - in programma domani alle ore 21 allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto il tecnico felsineo Vincenzo Italiano. L’allenatore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

14.45 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 15

15.00 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Come arrivate a questa sfida?
"Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta con il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo approvare bene e speriamo di far emergere qualche loro difettuccio. Come ho detto speravo in un sorteggio diverso perché insieme potevamo fare un percorso che ci poteva far arrivare lontano, invece una delle due uscirà. In casa stiamo balbettando ma speriamo di riprenderci domani".

È un vantaggio giocare il ritorno in trasferta visto il rendimento al Dall'Ara?
"Non sto pensando al ritorno. Dopo la gara di domani avremo ancora il campionato e ci sarà tempo. Sapete che ambiente troveremo all'Olimpico e non sarà semplice".

Come si è passati da un Dall'Ara che fa paura agli altri ad un Dall'Ara che fa paura al Bologna?
"Ho analizzato tutte le partite. Alcune gare le abbiamo perse meritatamente, altre con un piccolo di attenzione in più potevamo vincerle. Sono annate che girano così. L'atteggiamento, l'attenzione e la voglia i ragazzi non la stanno facendo mancare: stiamo pagando caro alcune disattenzioni ma abbiamo diverse partite per riprenderci".

Quanto può cambiare il giudizio sul Bologna un eventuale passaggio del turno?
"Non lo cambierà, perché poi ai quarti di finale mi farete la stessa domanda. Domani ci sarà un ostacolo grande da superare, tuttavia dopo aver reagito dal momento difficile vissuto abbiamo vinto cinque partite e può capitare passare anche attraverso sconfitte come con il Verona. In Serie A per battere chiunque si deve faticare. Domani abbiamo un'opportunità grande per cercare di andare vanti, ma bisogna aspettare ancora un po' per dare un giudizio sulla stagione".

Miranda ed Heggem possono partire titolari?
"Tra i due Miranda non si è fermato totalmente ma ha continuato ad allenarsi, seppure in maniera individuale. Heggem sono 15 giorni che lavora individualmente. Lo spagnolo è più avanti, ma domani vedremo se riusciremo a far stringere i denti a qualcuno".

Come ha visto Pobega in settimana?
"Domani Pobega ha molte possibilità di partire dall'inizio. A noi ha dato tantissimo e darà tantissimo. Che subentri o che qualche partita non viene schierato non significa che sia uscito dai radar. Con l'Udinese ha giocato tutta la partita e avendo gare ravvicinate è normale che ci siano delle rotazioni".

Ancora Castro centravanti?
"Non lo so. Dal punto di vista del recupero abbiamo tutti a disposizione. Thijs sta bene, mentre Castro ha tirato la carretta fino ad ora. La scelta sarà condizionata anche dalla sfida di domenica con il Sassuolo".

Cosa teme di più della Roma?
"Stanno bene, difendono bene, prendono pochi gol, davanti hanno trovato un attaccante che sta facendo molto bene (Malen, ndr). Giocano un calcio aggressivo e dovremo farci trovare pronti. Temo la Roma in toto".

Cosa pensa delle parole di Bernardeschi che si è prefissato l'obiettivo di vincere l'Europa League?
"Non lo sapevo. È un cammino complicato con squadre di grandissimo valore. Mi fa piacere che Fede abbia quest'ambizione, ce l'abbiamo tutti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo e non solo a parole. Potrebbe essere il coronamento di un cammino bellissimo".

Cosa pensa di Gian Piero Gasperini?
"Gasperini è stato un esempio per tutti, ha vinto trofei e premi individuali importanti. Continua a mostrare un grande calcio. Da parte mia c'è una stima incredibile. Noi due a cena insieme? Il ristorante dovrebbe rimanere aperto a lungo perché avremmo molte cose di cui parlare".

Che livello di prestazione serve per battere la Roma?
"Domani servirà qualcosina in più. Nel momento in cui avremo la palla dovremo essere più lucidi, soprattutto contro una Roma che sta molto bene fisicamente".

Nelle ultime gare avete sbagliato specialmente nella gestione del pallone?
"Lo penso anche io. Spesso in casa siamo andati in difficoltà sotto questo punto di vista. Andiamo spesso in difficoltà contro squadre che ci consegnano il pallino del gioco. In primis non dobbiamo sbagliare ed essere superficiali. Contro squadre con baricentro basso e attendiste, se non lavoriamo bene sulle preventive prendiamo gol. Abbiamo lavorato meglio per limitare gli errori".

Cosa c'è di diverso in un derby italiano rispetto ad affrontare una squadra straniera?
"È la prima volta che mi accade, è qualcosa di nuovo anche per me. Avrei evitato la Roma per avere la possibilità di avanzare entrambe ed anche per un discorso di ranking. Ci conosciamo entrambe per filo e per segno. Dovremo interpretare bene la partita e poi giocarci tutto al ritorno".

Quanto è difficile affrontare un attaccante atipico come Malen?
"In alcuni movimenti l'allenatore lo ha già educato. Dovremo stare attenti perché è velocissimo ad attaccare la profondità. Si vede che è felice della scelta che ha fatto per come interpreta le partite. Complimenti alla Roma per l'acquisto. Domani dovremo essere bravi ad arginare i pregi di Malen che già abbiamo affrontato con l'Aston Villa".

Si parla spesso di ranking, come giudica il cammino delle italiane in Champions League rispetto a quello che era stato il vostro lo scorso anno?
"Il cammino dell'anno scorso è stato importante, soprattutto per l'intensità ed i ritmi acquisiti che ci hanno permesso di crescere. Abbiamo affrontato un girone tremendo eppure non abbiamo sfigurato mettendo in difficoltà tutte e vincendo contro una big come il Borussia Dortmund. Non giudico il cammino delle altre, ma noi più di quello che abbiamo fatto non potevamo fare".

15.26 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Articoli correlati
Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non rispondo" Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non rispondo"
Colantuono sull’Atalanta: "Bayern ingiocabile a prescindere dall’assetto tattico"... Colantuono sull’Atalanta: "Bayern ingiocabile a prescindere dall’assetto tattico"
Domani Bologna-Roma, i convocati di Italiano: recuperano Heggem e Miranda Domani Bologna-Roma, i convocati di Italiano: recuperano Heggem e Miranda
Altre notizie Serie A
Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non mi sembra una domanda... Live TMWBologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non mi sembra una domanda normale"
Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto... Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto Rugani
Bologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"... Live TMWBologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"
Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la... Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la Roma"
Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B
Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza
Continua il periodo no di Tudor: nelle ultime 13 partite ha battuto solo l'Inter Continua il periodo no di Tudor: nelle ultime 13 partite ha battuto solo l'Inter
Club con più valore di mercato, Yildiz stella della Serie A. Bologna e Parma dopo... Club con più valore di mercato, Yildiz stella della Serie A. Bologna e Parma dopo le big
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
4 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
5 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.1 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.2 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.3 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
Immagine top news n.4 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.5 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.6 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.7 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Colantuono sull’Atalanta: "Bayern ingiocabile a prescindere dall’assetto tattico"
Immagine news Altre Notizie n.2 Cugini: "Atalanta, brutta macchia. Palladino ha mostrato poca umiltà"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non rispondo"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto Rugani
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Italiano: "Gasperini è un esempio per tutti. Come stanno Miranda ed Heggem"
Immagine news Serie A n.4 Sabrina Ferilli sulla corsa Champions: "Speriamo. Faccio un'altra scommessa per la Roma"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, inserito anche l'attaccante del 2006 Giorgio Puzzoli in Lista UEFA B
Immagine news Serie A n.6 Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Settimana di scontri diretti per l'Entella, Bariti: "Giorni importanti, non carichiamoci di pressioni"
Immagine news Serie B n.2 Palumbo e Calò, re degli assist in Serie B: chi è davvero il migliore?
Immagine news Serie B n.3 Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana
Immagine news Serie B n.4 Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza di Candellone
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Lombardo per ritrovare lo 'Spirito Samp': ma il problema è strutturale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.2 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Immagine news Serie C n.3 La Serie C celebra le 'Giornate FAI di Primavera'. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.4 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele Damiani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Iran, altre due calciatrici chiedono asilo politico. Ma una cambia idea e torna in patria
Immagine news Calcio femminile n.2 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?