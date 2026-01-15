Bologna, Castro: "Gol è gol, non conta se è bello o brutto. Voglio sempre imparare dal mister"

Il Bologna torna a sorridere dopo 54 giorni di attesa. Al Bentegodi la squadra di Vincenzo Italiano conquista tre punti preziosi battendo 3-2 l'Hellas Verona nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. La partita offre emozioni e ribaltamenti continui: i padroni di casa passano in vantaggio con Orban, ma i rossoblù reagiscono con forza e ribaltano completamente il risultato prima dell'intervallo. Le reti di Orsolini, Odgaard e Castro costruiscono il successo felsineo, che resiste anche all'autorete di Freuler nella ripresa. Il successo vale l'ottavo posto in classifica con trenta punti e rilancia le ambizioni europee della formazione emiliana. Per il Verona arriva invece l'ennesimo passo falso: i gialloblù restano a tredici punti, in diciannovesima posizione insieme al Pisa.

Tra i protagonisti della vittoria rossoblù spicca Santiago Castro, attaccante argentino che ha siglato il terzo gol della rimonta felsinea nel primo tempo. Il giovane centravanti ha confermato la sua crescita tattica e tecnica sotto la guida di Italiano, dimostrando una maturità sempre maggiore nel suo ruolo. La sua prestazione è stata premiata dalle telecamere di DAZN, che lo hanno intervistato al termine del match. Castro ha raccontato con umiltà la sua voglia di migliorare e il rapporto costruttivo con il tecnico e con tutto il gruppo squadra.

Chi ha fatto il gol più bello, tu o Orsolini?

"Jens (ride, ndc). No, tutti e tre sono stati belli. Come ho detto qualche volta, gol è gol, non conta se è bellissimo o brutto. È uno. Sempre si può dare una mano alla squadra. Si può con gol, si può con un assist, si può lottando. Sempre vogliamo lì davanti dare tutto alla squadra perché sappiamo che siamo importanti, non solo facendo assist, ma lottando e lavorando per noi."

Italiano ti parla proprio come se fossi un leader o un centrocampista, da un certo punto di vista. Tanti riferimenti, indicazioni tattiche a te. Stai diventando grande, stai diventando adultissimo?

"No, no. Sempre voglio imparare, voglio sentire il mister che vuole sempre il meglio per me. Sempre sono tattiche buone per dare una mano alla squadra. Abbiamo un bel gruppo, un bel momento tra noi e staff, perché sempre quando parliamo parliamo con rispetto e sempre per migliorare, sempre per il meglio per la squadra."