Bologna-Celtic è la sfida speciale di Ferguson: "Sono cresciuto tifando per i Rangers"

Sarà una sfida speciale quella di domani per lo scozzese del Bologna, Lewis Ferguson, che al Dall'Ara affronta i "rivali" del Celtic nella sesta e penultima giornata del girone unico di Europa League: "Sono cresciuto tifando per i Rangers, perché lì giocavano mio padre e anche mio zio che è stato capitano e ha vinto tantissimo. Da giovane quindi ho sempre tifato contro il Celtic: a loro ho segnato sette gol in carriera ma non ho mai vinto perché erano sempre molto forti. Ma anche noi lo siamo sebbene ci troviamo in un momento di difficoltà, la nostra mentalità non cambia", le sue parole a Sky Sport.

In conferenza stampa, Ferguson ha poi aggiunto: "Siamo in un momento difficile ma domani ci aspetta un'altra partita da giocare e un'altra competizione e vogliamo fare punti. L'abbiamo preparata come al solito e cercheremo di portare a casa la vittoria".

Come sta fisicamente?

"Sto bene, non ho saltato alcun allenamento, sto dando il massimo ogni giorno e mi sento pronto per giocare".

Quali sono le insidie maggiori del Celtic?

"Sono una squadra forte. Hanno cambiato allenatore due volte ma dobbiamo stare attenti. In carriera ho giocato molte volte contro di loro, posso dire che hanno calciatori di valore".