Bologna, Ferguson: "A Skorupski non devo dire niente, ha esperienza. Rialziamoci"

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta subita in rimonta dai suoi in casa del Genoa: "Il gol non significa niente per me, se non vinciamo. Per 60 minuti abbiamo fatto una grande partita, poi il cartellino rosso più gol ha reso tutto difficile, anche perché eravamo in dieci. E complimenti a loro, hanno fatto tre gol incredibili. Ma noi non possiamo perdere una partita così. Il momento è difficile, cercheremo però di fare il massimo ogni giorno per tornare a essere il vero Bologna".

Ha parlato con Skorupski? Cosa gli dirà dopo questa settimana così difficile?

"Non devo dire niente a Lukasz, è un momento difficile per lui. Ha esperienza, è appena tornato da un infortunio e quindi non devo dirgli nulla".

Come rialzare la testa, adesso?

"Tornando a lavorare come facciamo sempre. Quel lavoro, quelle cose che ci hanno portato a questo livello alto. Cercheremo di tenere la testa alta, ovviamente è difficile quando perdi così, ma da domani torniamo a Casteldebole per lavorare. So cosa c'è nel nostro spogliatoio, la qualità non manca. Il momento è un po' così, difficile, avevamo fatto una grande partita e poi quel blackout di Lukasz. Tutto diventa più duro. Le ultime due partite però hanno visto prestazioni da parte nostra, sono mancati i risultati".