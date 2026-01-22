Bologna-Celtic Glasgow, i convocati di Italiano: c'è Orsolini, non recupera Castro
Sarà un Bologna in emergenza quello che affronterà il Celtic Glasgow nella gara di stasera in Europa League. Convocati ben quattro Primavera, mentre ritorna a disposizione Vitik per la difesa. Orsolini era in dubbio ma è convocato, mentre Santiago Castro che ieri ha saltato la rifinitura non è disponibile per sindrome influenzale. Queste le scelte di Italiano:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Baroncioni (70), Casale, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Lai (71), Moro, Pobega;
Attaccanti: Cambiaghi, Castaldo (73), Dallinga, Dominguez, Negri (74), Odgaard, Orsolini, Rowe.
