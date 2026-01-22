Bologna-Celtic, le formazioni ufficiali: torna Skorupski, out Odgaard. C'è Dominguez dal 1'

Il Bologna torna a giocare una partita di Europa League e lo fa al Dall'Ara contro il Celtic. Vincenzo Italiano, privo di Castro, punta in attacco su Rowe, Dallinga e Dominguez, preferendoli a Orsolini, Odgaard e Cambiaghi, che partiranno dalla panchina. Titolare Casale insieme a Heggem, con Vitik e Holm inizialmente out. La novità però è il ritorno di Skorupski tra i pali.

La risposta di O'Neill è un modulo speculare, un 4-3-3 che prevede Schmeichel in porta, Donovan, Trusty, Scales e Tierney davanti all'estremo difensore, mentre saranno Hatate con McGregor e Engels ai suoi lati a comporre il centrocampo. In attacco fiducia a Yan, Maeda e Tounekti, che completeranno gli undici e cercheranno di creare problemi ai rossoblù. Di seguito le formazioni ufficiali:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro, Pobega; Rowe, Dallinga, Dominguez. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Orsolini, Odgaard, Lykogiannis, Cambiaghi, Vitik, Baroncioni, Lai, Castaldo, Negri. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Engels; Yang, Maeda, Tounekti. A disposizione: Sinisalo, Doohan, Nygren, Balikwisha, McCowan, Kenny, Paulo Bernardo, Murray, Forrest, McArdle, Ralston, Isiguzo. Allenatore: Martin O'Neill.