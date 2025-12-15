Milan, che fine ha fatto Torriani? Per ora gioca in Serie D, ma intanto piace all'Arsenal

Il Milan in questo momento non ha solo un problema con Mike Maignan, il cui contratto è in scadenza a giugno, ma ne ha uno anche con Lorenzo Torriani. Secondo quanto riportato da gazzetta.it infatti, il portiere classe 2005 è un prospetto che il club considera interessantissimo, però non lo sta valorizzando nel modo corretto, visto che fino a questo momento sta disputando una stagione in Serie D con il Milan Futuro.

Difficile anche che venga deciso di mandarlo in prestito a gennaio: il 20enne giocherà con i dilettanti fino all'estate, per poi decidere che cosa fare. All'estero piace tantissimo e chi si è interessato in modo particolare è l'Arsenal, che ha avuto il piacere di apprezzarlo dal vivo in amichevole. In ogni caso il Diavolo non la considera una minaccia concreta e prende tempo. Da capire anche quale sarà il progetto che verrà proposto al calciatore, che sicuramente ora necessita di spazio e vuole giocare con continuità ad alti livelli.

In carriera vanta 2 presenze con il Milan, 16 gettoni con il Milan Futuro, 4 incontri con l'Under 19, 19 apparizioni con l'Under 18 e 26 gare con l'Under 17. Inoltre è sceso in campo 4 volte con l'Italia Under 20.