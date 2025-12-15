Napoli, senti Amorim: "Mainoo via in prestito? Se viene a parlarmene..."

Ruben Amorim apre alla cessione di Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United, classe 2005, fatica a trovare spazio nei Red Devils ed è da tempo nel mirino del Napoli, che punta a ottenere un prestito nel prossimo mercato invernale.

Il tecnico portoghese dello United, intervistato proprio sul futuro del giovane e sulla possibilità che chieda di salutare l'Old Trafford a titolo temporaneo a gennaio, ha chiarito il suo punto di vista: “Se Kobbie viene a parlare con me, sono disposto a parlarne. Non dico cosa gli direi, ma sarei contento se venisse lui a parlarmi. Voglio che i miei giocatori siano felici e capisco che ognuno abbia i suoi obiettivi. La frustrazione non aiuta nessuno”.

Per Amorim la difficoltà di puntare su Mainoo è legata anche a questioni tattiche. Il tecnico del Manchester United vuole infatti un giocatore più difensivo al fianco del capitano Bruno Fernandes che, per usare le sue parole, “è molto difficile da togliere dal campo”