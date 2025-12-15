Carrarese, Ruggeri in gol per il suo compleanno: "Emozionato e felice di averlo segnato in casa"

“Sono molto emozionato per aver trovato il primo goal tra i professionisti, lo aspettavo da tanto e sono molto contento di essere riuscito in questo stadio, nella giornata in cui abbiamo ritrovato il nostro meraviglioso pubblico, che oggi ci ha dato una grande mano per tutto l’arco della gara". Parla così il difensore della Carrarese Fabio Ruggeri nel post gara della sfida vinta contro la Virtus Entella dove ha messo a segno il gol del momentaneo 2-0: "Ci tengo a dedico questo goal alla mia famiglia e alla mia ragazza, che sono venuti a trovarmi qui in città, dato che ieri (il 13 dicembre NdR) era il mio compleanno".

"Al di là di questo, non posso negare che la soddisfazione più grande di giornata sia la vittoria della squadra, finalmente ritrovata dopo alcune partite non andate secondo i piani. - prosegue il classe 2004 ai canali ufficiali del club - Comunque, siamo ancora consapevoli di dover crescere in termini di costanza sui novanta minuti, ma la squadra è compatta e concentrata sugli obiettivi stagionali, perciò sono abbastanza convinto che si riuscirà a crescere anche sotto questo punto di vista.”