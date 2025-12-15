Maignan non rinnova? Ecco cosa filtra. E il Milan intanto segue due piste in Francia

Il rinnovo di Mike Maignan in casa Milan è la priorità. Il portiere francese al momento è in scadenza, con il contratto pericolosamente al termine il prossimo 30 giugno (2026) e nessuno spiraglio positivo per siglare il rinnovo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta.it, memore delle tensioni da trattativa della scorsa stagione, il club rossonero non ha nemmeno chiuso il prolungamento con un accordo a 5 milioni a stagione per prestazioni precedenti tutt'altro che convincenti. Fino a quest'anno.

La situazione

Nei primi mesi sotto la gestione Allegri, Maignan è tornato il portiere da Scudetto assaporato nei precedenti anni, tra salvataggi provvidenziali e rigori cancellati. Secondo il portale della Rosea, dunque, un tentativo deciso per stipulare il rinnovo e garantire la permanenza del 30enne a Milanello verrà fatto. Di contro, l'estremo difensore farà le sue riflessioni, mentre il Chelsea - pista rovente in estate - adesso è in stand-by. E se dovesse arrivare il divorzio?

Le opzioni

Entro la primavera il Milan dovrebbe assicurarsi un nuovo portiere e ci sarebbero due nomi di prospettiva: Robin Risser, classe 2004 del Lens, e Berke Ozer, 25enne turco del Lilla. Questi sono due degli elementi che la dirigenza rossonera sta valutando e seguendo, entrambi tra l'altro in attività nel campionato francese.