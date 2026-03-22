Bologna, Di Vaio: "Serie A ed Europa, il massimo in entrambe le competizioni"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ai microfoni di Dazn ha parlato così prima della sfida con la Lazio: "Dopo la vittoria contro la Roma le emozioni sono state tante, ma la nostra capacità è sempre stata quella di resettare, anche dopo un ko. Siamo tornati tardi di notte e abbiamo smaltito quella adrenalina nelle scorse ore. Dobbiamo ripartire, tenendoci aggrappati anche agli aspetti positivi avuti sul campo.

Ci aspetta, contro la Lazio, una partita completamente diversa, dovremo essere bravi a spingere con il nostro calcio e contro un'avversaria allenata bene e in fiducia. Europa League più del campionato? La A è molto importante, dobbiamo dare il meglio per quanto fatto in questa stagione; abbiamo affrontato un periodo difficile, ma ultimamente stiamo tornando e ci serve continuità nei risultati perché vogliamo lottare fino all'ultima curva. In campionato ci siamo complicati da soli il percorso verso un altro posto in Europa, ma di sicuro daremo il massimo in entrambe le competizioni".