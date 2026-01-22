Bologna, ecco il nuovo centrocampista di Italiano: dalla Fiorentina arriva Sohm in prestito
Rinforzo in mediana per il Bologna, che si è assicurato almeno fino a fine stagione le prestazioni di Simon Sohm. Lo svizzero arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, dopo che Giovanni Fabbian si è trasferito in maglia viola sempre a titolo temporaneo ma con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Di seguito il comunicato dei rossoblù sul centrocampista classe 2001:
Il comunicato ufficiale del Bologna
"Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva".
Ieri la Fiorentina aveva annunciato così Fabbian
"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian dal Bologna F.C.".
