TMW Bologna, Fabbian non è sul mercato nonostante i sondaggi. Serve offerta irrinunciabile

Il Bologna ha deciso di non cedere Giovanni Fabbian in questa finestra di mercato, a meno di offerte irrinunciabili. Il centrocampista può essere titolare questa sera con il Verona e non risulta in uscita fra i profili rossoblù. In questa sessione di mercato è stato inseguito dalla Lazio e dalla Fiorentina, ma la sensazione è che difficilmente si muoverà dal capoluogo emiliano almeno fino a giugno a meno che qualcuno non si presenti con una proposta più che concreta.

Ieri anche il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato della sua situazione, elogiandolo. "Giovanni si è ritagliato questo spazio meritandoselo. Ha fatto gol con il Sassuolo e merita di giocare perché ha grande passo, sostanza, intensità e sa riempire l'area di rigore. Lui come Pobega sono tipologie di centrocampisti che mi piacciono".

Una dichiarazione che, di fatto, ribadisce quanto detto dal direttore sportivo rossoblù, Marco Di Vaio. "Sono voci che ricorrono di mercato perché danno un'uscita sicura a Fabbian, che non è assolutamente vero. Per noi Fabbian è un giocatore molto importante e di conseguenza già ci trovano dei sostituti. Fazzini, Miretti, come tanti altri giocatori, sono buonissimi giocatori italiani, forti, che possono avere le caratteristiche per il nostro club dal punto di vista del profilo, però noi abbiamo Fabbian che per noi è un giocatore importante".