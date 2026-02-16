TMW Fenucci su Kalulu-Bastoni: "Episodio non da protocollo VAR. Non sono il presidente della FIGC"

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è intervenuto a margine dell'assemblea di Lega ai microfoni di TMW, tornando anche su quello accaduto in Inter-Juventus: "Quell'episodio nella fattispecie non entrava nel protocollo. Non sono il presidente della Federazione e della Lega e questo ragionamento lo devono fare gli organi istituzionali. Ma ognuno di noi può dare il proprio contributo".

Sembra quasi che il mondo arbitrale quasi non conosca certe dinamiche dei giocatori

"Io credo che dopo essere stati i primi ad introdurre il VAR, abbiamo pensato che con quel dispositivo potessimo raggiungere un'oggettività che è molto difficile da stabilire. Perché anche vedendo gli episodi col fermo immagine i criteri restano soggettivi. Il VAR interviene molto e adesso per me dovremmo pensare a come far tornare ad essere l'arbitro protagonista. Servirà un confronto con tutte le società".

Clicca qui per leggere le parole di Claudio Fenucci.