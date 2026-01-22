Bologna, Ferguson: "Contento della reazione, non del risultato. Volevamo vincere"

Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club rossoblù, parlando così dopo il 2-2 contro il Celtic in Europa League: "Sono contento della reazione della squadra, ma non del risultato. Volevamo senz’altro i tre punti: abbiamo creato molte occasioni, ma non siamo riusciti a metterla dentro una volta in più di loro. Loro hanno difeso bene e noi nonostante tutto abbiamo giocato bene. La reazione c’è stata, ma non è stato abbastanza”.

Ferguson è tornato a giocare da trequartista dopo molto tempo. Italiano lo ha utilizzato spesso nei due di centrocampo insieme a Moro o Pobega e poche volte invece vicino alle punte, dove con Thiago Motta invece rendeva al meglio. Purtroppo i problemi al ginocchio hanno condizionato molto le prestazioni dello scozzese, che non è ancora quello che tutti conoscevamo.