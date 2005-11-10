Bologna, Ferguson: "Non sono l'unico capitano, ce ne sono tre. Io non urlo in spogliatoio"

Lewis Ferguson è uno dei punti di riferimento del Bologna, dentro e fuori dal campo. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista scozzese ha parlato dell'impatto di Raffaele Palladino sulla squadra, soffermandosi sulle parole pronunciate dall'allenatore dopo la partita contro il Lecce: "Aveva ragione. Ci ha portato entusiasmo". Ferguson ha poi indicato gli aspetti sui quali i rossoblù devono ancora crescere: "Nel gestire il gioco o le fasi di gioco: contro Milan e Monza abbiamo sempre fatto meglio. Ma dobbiamo mostrarlo anche a Parma".

Ferguson: "De Silvestri è il capitano dei capitani. Io preferisco dare l'esempio in campo"

Lo scozzese ha raccontato anche come viene gestita la leadership all'interno dello spogliatoio: "Diciamo che siamo un 'team' di capitani. Ci sono io, c'è Orsolini e c'è il capitano dei capitani, Lollo De Silvestri: è mostruoso per quanto appassionato. Gioca poco ma questo, per come è, diventa un esempio. Organizza, gestisce, parla, aiuta". Quanto al proprio stile, Ferguson ha spiegato: "Non sono uno che urla nello spogliatoio, no; preferisco dimostrarlo giocando come so". Parole di apprezzamento anche per il giovane Libra, elogiato per la personalità e la capacità di giocare a testa alta.

L'emozione del Mondiale: "Per la prima volta nella vita ho avuto i brividi"

Infine, il capitano del Bologna ha ricordato il momento più emozionante della propria carriera, vissuto con la nazionale scozzese: "Io nella mia vita non ho mai avuto i brividi. Sempre equilibrio, anche poco prima di andare a vincere la Coppa Italia. Ecco: davanti all'inno della Scozia, prima di affrontare Haiti, con la mia famiglia in tribuna, ho avvertito i brividi. Prima volta nella vita". Un'esperienza che lo ha riportato all'infanzia: "Mi sono rivisto per strada a giocare a pallone. Lo auguro a qualunque bambino del mondo".