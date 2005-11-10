Ferguson: "Sapevo dell'interesse del Napoli, ma Bologna è casa mia. Palladino? Ha il fuoco"

Il Napoli aveva messo gli occhi su Lewis Ferguson, ma il centrocampista scozzese ha preferito proseguire la propria avventura al Bologna. Una decisione maturata durante l'estate, dopo essersi preso del tempo per valutare le possibilità sul mercato. "Avevo sondaggi, sì, ma volevo capire bene cosa fare della mia vita, se sterzare o andare dritto", ha raccontato il capitano rossoblù. A convincerlo sono stati il legame con la città e le esperienze vissute negli ultimi quattro anni, dalla qualificazione in Champions League alla conquista della Coppa Italia. "Mi sono preso il mio tempo e poi ho detto solo 4 parole: Bologna è casa mia. E almeno un altro anno voglio restare qui".

Ferguson conferma l'interesse del Napoli e apre ai Rangers

Interrogato sull'interessamento del club azzurro e sulla possibilità di vestire un giorno la maglia dei Rangers, squadra alla quale sono legati anche suo padre e suo zio, Ferguson ha risposto: "Eh, lo so... I Rangers? Diciamo che prima o poi ci andrò, un giorno so che succederà. Il resto è oggi: ora ci siamo ripresi e dobbiamo sfruttare l'onda". Nessuna fretta, dunque, di lasciare l'Emilia: "Non sto certo a pensare quanto resterò ma sicuramente penso a come resto. Bologna è casa dal primo giorno, lo ripeto, e qui sto da dio".

La rinascita con Palladino: "Ha riacceso il fuoco dell'ambizione"

Il centrocampista ha poi elogiato Raffaele Palladino, sottolineando il cambiamento di mentalità dopo un avvio di stagione complicato: "Lui ha il fuoco. Anche dell'ambizione. Come noi. E quel fuoco ce l'ha riacceso". Ferguson ha ricordato anche Sinisa Mihajlovic, il primo allenatore incontrato a Bologna: "Mi ha insegnato a non mollare mai, in campo e nella vita. Ho ripensato a lui dopo l'infortunio". Quanto alle ambizioni europee, lo scozzese preferisce mantenere prudenza: "Nemmeno nella stagione in cui finimmo in Champions con Motta ad inizio anno facevamo certi discorsi. Quindi aspettiamo".