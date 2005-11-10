Vicenza, Vescovi dopo il rinnovo: "Voglio meritarmi di giocare in questo stadio"

Dopo il rinnovo fino al 2029 firmato nella giornata di ieri, il difensore centrale Matteo Vescovi ha parlato della decisione di proseguire il suo rapporto con il Vicenza: "Sono molto contento di questo rinnovo, ringrazio la società, i direttori e il mister per la fiducia. Devo lavorare sodo per meritarmi questa maglia. Il Vicenza per me è tutto perché sono qui da 12 anni, è una famiglia mi ha dato tanto e mi sta dando tanto quindi li ringrazio ancora. - sono le parole del classe 2005 come riporta Trivenetogoal.it - Il prossimo passo è quello di continuare a lavorare, meritarmi questa piazza, meritarmi di giocare in questo stadio e continuare a imparare dall’ambiente Vicenza, dai miei compagni, dal mister da tutte le persone che mi circondano. Voglio ringraziare i tifosi per il supporto, l’appoggio che mi hanno sempre dato; state con noi, state vicini alla squadra perché ne abbiamo bisogno e siete fondamentali per noi.”