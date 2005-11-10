Elimoghale per la Juve è Destiny. Per noi di TMW è l'8° miglior talento italiano

Nella giornata di ieri, l’attaccante di talento Destiny Elimoghale ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus, mettendo la firma su un nuovo accordo a scadenza 30 giugno 2029 con i bianconeri che testimonia la volontà da parte della Vecchia Signora di puntare su questo giovanissimo. Il quale ha certamente ancora da doversi formare - neanche è maggiorenne - ma dotato di quelle capacità che giustificano un certo livello di attenzione nei suoi confronti. Anche perché sta bruciando le tappe.

Già professionista a 17 anni

Da minorenne infatti Elimoghale sta già assaggiando il professionismo. Per ora solamente quello della Serie C, e ancora senza neanche la gioia del gol, ma chissà che non possano arrivare entro troppo soddisfazioni di maggior caratura: con i tempi che corrono in prima squadra, e una tendenza generale che vede l’Italia del calcio votata finalmente ad un maggior coraggio nei confronti del talento giovanile, sognare gli è permesso. I colpi li ha tutti, l’attenzione generale anche, adesso gli serve solamente il tempo per poter rispettare le attese.

8° nella Top 100 dei giovani

Secondo noi di TuttoMercatoWeb.com, Elimoghale è uno di quei talenti sui quali vale assolutamente la pena puntare. E ha ragione lui a voler prendere le distanze da Leao: se sarà capace di cogliere le occasioni che gli si pareranno davanti nel percorso, ha tutta la stoffa per poter essere semplicemente Destiny. E se per la Juventus è una scommessa forte sul futuro, per noi è all’8° posto nella Top 100 dei migliori giovani nati dopo l’1/1/2005.