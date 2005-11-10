Juventus, non solo Balogun e Sesko. Riflettori anche su altri due profili: la situazione

La Juventus guarda necessariamente al futuro. La ricapitalizzazione di 250 milioni di euro porta ossigeno puro nel bilancio bianconero, che deve certamente essere ancora sistemato. Tuttavia un aspetto altrettanto importante riguarda il mercato. Qui la ricerca di un attaccante resta prioritaria, visto il rendimento tutt’altro che esaltante di Kolo Muani e Woltemade. È evidente che le soluzioni al momento più gradite restano quelle di Balogun del Monaco (per il quale servirebbe un investimento molto pesante) e di Sesko, che l’Atletico Madrid potrebbe pensare di cedere in prestito. Il lavoro di Carnevali e Massara però va anche in altre direzioni.

La Juventus è infatti vigile su molte piste. Nella lista bianconera è entrato Brian Brobbey, attaccante olandese classe 2002 del Sunderland. Gli osservatori bianconeri hanno segnalato anche un altro profilo giudicato molto interessante ovvero Younes Ebnoutalib, classe 2003 di nazionalità tedesca, in forza all’Eintracht Francoforte, autore di 8 reti in 10 gare fra Bundesliga e Coppa di Germania. In Italia infine si guarda molto in casa Frosinone. Si perché oltre a Palmisani, i bianconeri sono anche sulle tracce di Antonio Raimondo, che è partito fortissimo in questa stagione con 8 gol segnati in 10 partite. Il bomber gialloblù però dovrà stare fermo un paio di mesi dopo l’infortunio rimediato contro il Torino, che ha visto l’interessamento dei legamenti della caviglia