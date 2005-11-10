Insigne sempre più leader della Sampdoria, il retroscena di Henderson lo conferma

Che Lorenzo Insigne fosse diventato immediatamente un leader tecnico e non solo della Sampdoria era chiaro fin dalle prime uscite, ma anche ora che è fermo ai box per un problema fisico continua a far sentire la sua presenza nello spogliatoio cercando di dare il suo contributo nella risalita della squadra.

Le parole di Henderson su Insigne

A svelare un retroscena sull’importanza della presenza di Insigne nello spogliatoio è stato il compagno di squadra Liam Henderson che ha raccontato il discorso che l’ex Napoli ha tenuto prima del derby contro la Virtus Entella in cui i blucerchiati hanno trovato la prima vittoria della nuova gestione firmata Luca D’Angelo: “Prima della partita ci siamo parlati nello spogliatoio. - riporta Tuttosport - E Insigne ci ha detto che non dovevamo essere amici, ma fratelli. Il messaggio mi ha colpito".