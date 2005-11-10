Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Marotta non ha ansia, ma all’Inter c’è da decidere sui rinnovi: da Bastoni a Thuram

TMW
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 07:05Serie A
04.11.2026 07:05Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"I rinnovi? Non siamo in situazione di ansia, c'è solo un giocatore in scadenza ed è Calhanoglu": così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, prima della sfida di Champions contro il Feyenoord. Ansia o no, per l'Inter si sta entrando nella stagione delle decisioni sui rinnovi di giocatori importanti che sono a scadenza nel 2027 e nel 2028.

Sul turco, Marotta si è limitato a dire che "con lui abbiamo un ottimo rapporto", per poi essere più esplicito nel parlare di Dimarco: "Lo considero un interista doc. Abbiamo esercitato la clausola concordata con lui, anche se sarebbe unilaterale. Ma siamo d'accordo che allungheremo il contratto durante l'anno".

La situazione per Calhanoglu e Dimarco

Insomma, per Calhanoglu non sembrano esserci grosse novità, c'è da capire la reciproca motivazione a proseguire insieme dopo questa annata: arriverà la chiamata al giocatore che ad oggi non pare esserci stata? Per Dimarco invece la schiarita è evidente: intanto il segnale il club lo ha dato esercitando l'opzione per il rinnovo automatico, ora si parlerà di prolungare ulteriormente. E la risposta dal giocatore è stata immediata, in campo: con il Feyenoord si sono viste discese delle sue, dopo un inizio di stagione sottotono.

A scadenza nel 2027 c'è anche Henrik Mkhitaryan, ma per l'armeno la situazione è chiara: già lo scorso anno si è aspettata la fine della stagione per valutare, con calma, se continuare assieme (compirà 38 anni a gennaio).

Chi scade nel 2028: da Bastoni a Thuram

Ad occupare energie nei prossimi mesi saranno quei giocatori che è bene non portare troppo in là, per evitare telenovele o casi di mercato. Alessandro Bastoni, Marcus Thuram, Carlos Augusto su tutti. Per Bastoni sono arrivati nuovi rumors dalla Spagna legati al Barcellona: l'intenzione del club è quella di proporre un prolungamento. Tutto da capire il caso di Thuram, con il giocatore che non vuole pensare ad ingaggi al ribasso (leggi qui i dettagli sulla sua situazione). Carlos Augusto ha dimostrato anche ieri quanto è importante e per lui la strada sembra ormai in discesa verso la firma fino al 2031 (leggi qui).

Articoli correlati

Immagine news 1
Esposito ritrova il gol con l'Inter un mese e mezzo dopo. Il suo futuro non è in discussione
Immagine news 2
Inter, Chivu: "Vittoria che ci dà tanta consapevolezza. Capito ciò che ci riusciva meno"
Immagine news 3
Inter, per il futuro si pensa anche all’attacco. Da Chiesa a Inacio, ecco tutte le possibili occasioni
Immagine news 4
Frosinone show. Calò è il segreto della macchina perfetta di Alvini

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
07:45 Serie ATMW
TMWEsposito ritrova il gol con l'Inter un mese e mezzo dopo. Il suo futuro non è in discussione
Immagine news 2
07:41 Serie A
Inter, Chivu: "Vittoria che ci dà tanta consapevolezza. Capito ciò che ci riusciva meno"
Immagine news 3
07:38 Serie A
Fabregas tra un'ammissione e un (mezzo) indizio prima di Lens-Como. Diao punta l'Inter?
Immagine news 4
07:35 Serie A
Farioli e un sapore d'Italia: i 7 ex Serie A del Porto che stasera sfida il Napoli
Immagine news 5
07:30 Serie A
Roma, Gasperini: "Questi rigorini danno veramente fastidio. Europa? Percorso ancora lungo"
Immagine news 6
07:27 Serie ATMW
TMWIl Como spende, il Lens vende: due modelli opposti per arrivare in Champions League
Immagine news 7
07:23 Serie A
Napoli, la prima vera emergenza a Porto: Allegri abbassa la pressione e fa i conti Champions
Immagine news 8
07:22 Serie ATMW
TMWRoma, Rensch ko dopo 21 minuti a Old Trafford: per lui risentimento all'adduttore
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Attenti a dare per morta l’Inter. Roma: che torto a Manchester, ma Gasp lasci stare Baresi. Il vero errore di De Laurentiis: Napoli non è per i grandi gestori. Galliani-Malagò, quanti colpi bassi
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, per il futuro si pensa anche all’attacco. Da Chiesa a Inacio, ecco tutte le possibili occasioni
Immagine top news n.1 Francesco Farioli all'esame di italiano. Ma la sua carriera difficilmente passerà dalla A
Immagine top news n.2 La Roma fa e poi disfa: serata da incubo a Old Trafford e la classifica non sorride
Immagine top news n.3 L'Inter torna famelica: 3-0 al Feyenoord a Rotterdam. Chivu: "La nostra miglior versione"
Immagine top news n.4 Juventus di nuovo in rosso, si preparano altri 250 milioni. Carnevali vola basso con i soci
Immagine top news n.5 Manchester United-Roma 3-2, le pagelle: Balerdi, errori imperdonabili. Gasp sbaglia il cambio decisivo
Immagine top news n.6 Feyenoord-Inter 0-3, le pagelle: Dimarco, chi si rivede! Il miglior Spence, Zielinski velenoso
Immagine top news n.7 A Rotterdam l'Inter torna famelica e compatta: convincente 3-0 al Feyenoord
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.2 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.3 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.4 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Crisi Atalanta, chi ha più colpe? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Cosmi: "Questa Lazio è bella e pratica, come quella di Pioli"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, mi prendo solo i 3 punti. Vanoli non deve impuntarsi..."
Serie A
Immagine box news Serie A Cristante sul rigore per lo United: "Il contatto mi è sembrato molto, molto leggero"
Immagine box news Serie A Esposito ritrova il gol con l'Inter un mese e mezzo dopo. Il suo futuro non è in discussione
Immagine box news Serie A Inter, Chivu: "Vittoria che ci dà tanta consapevolezza. Capito ciò che ci riusciva meno"
Immagine box news Serie A Fabregas tra un'ammissione e un (mezzo) indizio prima di Lens-Como. Diao punta l'Inter?
Immagine box news Serie A Farioli e un sapore d'Italia: i 7 ex Serie A del Porto che stasera sfida il Napoli
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini: "Questi rigorini danno veramente fastidio. Europa? Percorso ancora lungo"
Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Nador: "A Chiavari sarà difficile, ma vogliamo vincere. Sento la fiducia del mister"
Immagine box news Serie B Carrarese, Martini: "La sconfitta con l'Hellas è alle spalle, ora concentriamoci sulla Sampdoria"
Immagine box news Serie B Palermo, Dominic Vavassori è il Player of the Week della 10ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Padova, aggiornamenti dall'infermeria: Caprari salta l'Empoli, un mese di stop per Lasagna
Immagine box news Serie B Benevento, Dalle Mura: "Nessuna squadra ci ha messo sotto. Ora testa all'Avellino"
Immagine box news Serie B Ballardini promuove l'Avellino: "È una squadra bella, compatta ed equilibrata"
Serie C
Immagine box news Serie C AlbinoLeffe, termina l'avventura di Fabrizio Franchini: risoluzione del contratto
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: inibito Vrenna, tre allenatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Serie C, Giudice Sportivo: 11 calciatori squalificati dopo la 12ª giornata
Immagine box news Serie C Cosenza, Lucioni: "Ho costruito una squadra di uomini. Orgoglioso di loro"
Immagine box news Serie C Juve, Ferrero: "Sarebbe bellissimo realizzare un secondo stadio per femminile e Next Gen"
Immagine box news Serie C Dopo tanti anni in A, Sala appende le scarpette al chiodo. Ed entra nello staff di Stellone a Caserta
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Manchester United-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 novembre 2009, il crocevia del Triplete è Kiev. Milito e Sneijder ribaltano Shevchenko
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio