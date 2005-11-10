Marotta non ha ansia, ma all’Inter c’è da decidere sui rinnovi: da Bastoni a Thuram

"I rinnovi? Non siamo in situazione di ansia, c'è solo un giocatore in scadenza ed è Calhanoglu": così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, prima della sfida di Champions contro il Feyenoord. Ansia o no, per l'Inter si sta entrando nella stagione delle decisioni sui rinnovi di giocatori importanti che sono a scadenza nel 2027 e nel 2028.

Sul turco, Marotta si è limitato a dire che "con lui abbiamo un ottimo rapporto", per poi essere più esplicito nel parlare di Dimarco: "Lo considero un interista doc. Abbiamo esercitato la clausola concordata con lui, anche se sarebbe unilaterale. Ma siamo d'accordo che allungheremo il contratto durante l'anno".

La situazione per Calhanoglu e Dimarco

Insomma, per Calhanoglu non sembrano esserci grosse novità, c'è da capire la reciproca motivazione a proseguire insieme dopo questa annata: arriverà la chiamata al giocatore che ad oggi non pare esserci stata? Per Dimarco invece la schiarita è evidente: intanto il segnale il club lo ha dato esercitando l'opzione per il rinnovo automatico, ora si parlerà di prolungare ulteriormente. E la risposta dal giocatore è stata immediata, in campo: con il Feyenoord si sono viste discese delle sue, dopo un inizio di stagione sottotono.

A scadenza nel 2027 c'è anche Henrik Mkhitaryan, ma per l'armeno la situazione è chiara: già lo scorso anno si è aspettata la fine della stagione per valutare, con calma, se continuare assieme (compirà 38 anni a gennaio).

Chi scade nel 2028: da Bastoni a Thuram

Ad occupare energie nei prossimi mesi saranno quei giocatori che è bene non portare troppo in là, per evitare telenovele o casi di mercato. Alessandro Bastoni, Marcus Thuram, Carlos Augusto su tutti. Per Bastoni sono arrivati nuovi rumors dalla Spagna legati al Barcellona: l'intenzione del club è quella di proporre un prolungamento. Tutto da capire il caso di Thuram, con il giocatore che non vuole pensare ad ingaggi al ribasso (leggi qui i dettagli sulla sua situazione). Carlos Augusto ha dimostrato anche ieri quanto è importante e per lui la strada sembra ormai in discesa verso la firma fino al 2031 (leggi qui).