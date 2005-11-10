Inter, finalmente Akanji. A Rotterdam anche Barella risponde alle critiche dopo il derby

L'Inter è tornata a essere impenetrabile come ci aveva abituato nel recente passato e il merito è anche di Manuel Akanji. Il centrale è stato tra i peggiori in questo avvio di stagione e i nerazzurri ne hanno inevitabilmente risentito, soprattutto dopo l'annata positiva con la quale si era presentato a Chivu e compagni. Lo svizzero è apparso più convinto nelle chiusure, ma soprattutto più attento, meno distratto e superficiale.

Non è l'unico a essersi riscattato

Nel mondo Inter tra i più criticati dopo il derby c'era Nicolò Barella. Il centrocampista era apparso troppo leggero in occasione della punizione da cui poi è nato il gol di Moreira e le sue dichiarazioni post-partita non erano piaciute ai tifosi, che gli contestavano il modo di porsi. Il classe '97 però è abituato alle pressioni, non si è scomposto e a Rotterdam contro il Feyenoord ha sciorinato una prestazione non solo qualitativa, ma fatta anche di tanta corsa e sacrificio in copertura.

La gestione di Chivu

Ora ci sarà da capire come il tecnico gestirà le forze nell'ultimo impegno prima della sosta per le nazionali. Akanji e Barella, salvo sorprese, dovrebbero scendere in campo nel big match contro il Como, altra sfida da non sbagliare per le ambizioni da Scudetto dell'Inter, che non vuole più commettere altri passi falsi. Lo scivolone nel derby è bastato.