Quelli che scansano il turnover: Carnesecchi con più minuti, Ferguson stakanovista anche con la Scozia

Quelli che scansano il turnover: Carnesecchi con più minuti, Ferguson stakanovista anche con la ScoziaTMW
Gaetano Mocciaro
Turno infrasettimanale per la Serie A, in un momento particolarmente pieno di impegni. Gli allenatori stanno adottando già turnover più o meno massicci eppure ci sono ancora molti giocatori che sfuggono a questa logica. A oggi sono 21 gli stakanovisti del torneo, coloro che dall'inizio del campionato non hanno saltato un solo minuto. Si tratta prevalentemente di portieri (12, più del 50%), ma non solo. Ecco il dettaglio:
ATALANTA
Marco Carnesecchi
BOLOGNA
Lewis Ferguson
CAGLIARI
Michel Adopo
Elia Caprile
FIORENTINA
David de Gea
Radu Dragusin
FROSINONE
Lorenzo Palmisani
GENOA
Justin Bijlow
JUVENTUS
Gleison Bremer
Pierre Kalulu
LAZIO
Christos Mandas
LECCE
Wladimiro Falcone
Danilo Veiga
MILAN
Mike Maignan
Strahinja Pavlovic
PARMA
Edoardo Corvi
Enrico Delprato
Emanuele Valeri
UDINESE
Maduka Okoye
VENEZIA
Filip Stankovic
Nessun attaccante presente
Caso a parte, quello di Guglielmo Vicario. Che sulla carta ha giocato 720' ma di fatto è stato sostituito alla prima giornata, contro il Frosinone, nei minuti di recupero. Da questa tabella si evince come chi gioca dal centrocampo in su sia più coinvolto negli avvicendamenti. Appena 2 centrocampisti non sono mai stati sostituiti, ossia Adopo e Ferguson mentre non c'è un solo attaccante che abbia giocato sempre. Ci è andato vicino Gonçalo Ramos, che ha perso lo status di stakanovista in Serie A concedendo 5 minuti nella partita contro la Lazio e venendo sostituito nel recupero contro l'Udinese.
Ferguson stakanovista anche con la Scozia
Se allarghiamo il discorso a tutte le competizioni, la lista si assottiglia. E qui lo stakanovista numero uno è Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta: 12 presenze, 1080 minuti giocati. Nessuno come lui. Merita una menzione Lewis Ferguson: 8 partite su 8 giocate col Bologna, senza saltare un minuto. Ai quali si aggiungono 360' con la nazionale scozzese durante la finestra internazionale. Tra i sempre presenti col club, considerando anche le coppe, si aggiungono Mandas, Falcone, Veiga e Filip Stankovic.