Quelli che scansano il turnover: Carnesecchi con più minuti, Ferguson stakanovista anche con la Scozia

Turno infrasettimanale per la Serie A, in un momento particolarmente pieno di impegni. Gli allenatori stanno adottando già turnover più o meno massicci eppure ci sono ancora molti giocatori che sfuggono a questa logica. A oggi sono 21 gli stakanovisti del torneo, coloro che dall'inizio del campionato non hanno saltato un solo minuto. Si tratta prevalentemente di portieri (12, più del 50%), ma non solo. Ecco il dettaglio:

ATALANTA

Marco Carnesecchi

BOLOGNA

Lewis Ferguson

CAGLIARI

Michel Adopo

Elia Caprile

FIORENTINA

David de Gea

Radu Dragusin

FROSINONE

Lorenzo Palmisani

GENOA

Justin Bijlow

JUVENTUS

Gleison Bremer

Pierre Kalulu

LAZIO

Christos Mandas

LECCE

Wladimiro Falcone

Danilo Veiga

MILAN

Mike Maignan

Strahinja Pavlovic

PARMA

Edoardo Corvi

Enrico Delprato

Emanuele Valeri

UDINESE

Maduka Okoye

VENEZIA

Filip Stankovic

Nessun attaccante presente

Caso a parte, quello di Guglielmo Vicario. Che sulla carta ha giocato 720' ma di fatto è stato sostituito alla prima giornata, contro il Frosinone, nei minuti di recupero. Da questa tabella si evince come chi gioca dal centrocampo in su sia più coinvolto negli avvicendamenti. Appena 2 centrocampisti non sono mai stati sostituiti, ossia Adopo e Ferguson mentre non c'è un solo attaccante che abbia giocato sempre. Ci è andato vicino Gonçalo Ramos, che ha perso lo status di stakanovista in Serie A concedendo 5 minuti nella partita contro la Lazio e venendo sostituito nel recupero contro l'Udinese.

Ferguson stakanovista anche con la Scozia

Se allarghiamo il discorso a tutte le competizioni, la lista si assottiglia. E qui lo stakanovista numero uno è Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta: 12 presenze, 1080 minuti giocati. Nessuno come lui. Merita una menzione Lewis Ferguson: 8 partite su 8 giocate col Bologna, senza saltare un minuto. Ai quali si aggiungono 360' con la nazionale scozzese durante la finestra internazionale. Tra i sempre presenti col club, considerando anche le coppe, si aggiungono Mandas, Falcone, Veiga e Filip Stankovic.