Roma, fatti sentire. Che disastro Gil Manzano: rigorino allo United, manca il rosso a Maguire

Quella di ieri non è stata una serata felice per Jesús Gil Manzano, né tantomeno per la Roma che ne ha subito l'arbitraggio nella partita con il Manchester United. Lo spagnolo va in cortocircuito nella ripresa, con due decisioni che incidono pesantemente sulla partita: il rigore molto generoso concesso agli inglesi per un contatto tra Mancini e Cunha e la mancata espulsione di Harry Maguire. E anche il metro disciplinare ha lasciato molto a desiderare.

Il rigorino su Cunha. Corretta invece la ripetizione

Il primo episodio clou della serata arriva al 16', quando Gil Manzano concede correttamente un calcio di rigore alla Roma per il fallo di mano di Heaven sul tiro di Soulé. Il braccio del difensore inglese è largo e aumenta il volume corporeo: decisione giusta. Molto diverso il giudizio sul penalty assegnato al Manchester United al 55'. Cunha finisce a terra dopo un contatto con Mancini, ma l'attaccante brasiliano perde l'equilibrio già prima dell'intervento - leggero - del difensore giallorosso. Il contatto è davvero insufficiente per giustificare la massima punizione. Un rigorino, che Gil Manzano assegna immediatamente e senza alcun intervento VAR. Corretta, sebbene molto fiscale, la successiva ripetizione del rigore, inizialmente parato da Vásquez a Bruno Fernandes. Il motivo è l'ingresso anticipato in area di Bryan Cristante, che successivamente interviene sul pallone respinto dal portiere. Non è la semplice invasione a determinare l'infrazione, ma la partecipazione attiva del centrocampista romanista all'azione successiva alla parata.

Maguire graziato

L'altro errore pesante riguarda Harry Maguire. Il difensore inglese viene prima ammonito per un intervento con il braccio ai danni di Castro, colpito al volto. Pochi minuti più tardi, però, è ancora protagonista di un contrasto, sempre con l'attaccante romanista, trattenuto e ostacolato con la gamba mentre l'inglese è a terra. Una reazione che avrebbe meritato una seconda ammonizione. Gil Manzano risparmia invece il cartellino rosso a Maguire, che avrebbe lasciato lo United in inferiorità numerica prima della rete decisiva. Nessuna responsabilità del VAR in questo caso: il protocollo non consente di intervenire per le ammonizioni. La novità introdotta in questa stagione sulle seconde ammonizioni riguarda infatti solo la possibilità di toglierne una chiaramente errata, non anche di aggiungerne una mancata. Per dovere di cronaca, anche il contatto tra Wesley e Lacey in area giallorossa lascia qualche dubbio: il rigore in favore dello United sarebbe stato sicuramente meno generoso rispetto a quello effettivamente concesso. Corretta, infine, l'espulsione di Cunha nel recupero, per doppia ammonizione.