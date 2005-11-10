Gattuso, la Lazio e un futuro da scrivere: le big d'Europa hanno contattato i suoi intermediari

Gennaro Gattuso è attualmente il nono allenatore più pagato della Serie A e percepisce 1,2 milioni di euro a stagione. Il suo contratto scadrà nel 2027, con un'opzione legata al 12° posto che farebbe allungare l'accordo fino al 2028. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, alcune big d'Europa hanno già cominciato ad allacciare i primi contatti con gli intermediari che lo hanno portato alla Lazio.

La posizione di Lotito

I biancocelesti dal canto loro non hanno fatto presente al tecnico nient'altro che fiducia. Certo, oggi non potrebbe essere altrimenti, ma è altrettanto vero che la Lazio lo ha scelto quando, dopo la batosta con la Nazionale, non in molti lo avrebbero fatto. Ora il presidente sa che deve blindarlo, resta solo da capire se avrà l'intenzione di procedere con le trattative per un adeguamento o meno, la scelta è sua e le conseguenze che ne deriveranno saranno una responsabilità che dovrà assumersi.