Il Milan tornerà a vestire Adidas: 500 milioni in 10 campionati, l'accordo partirà dal 2028
Alessio Del Lungo
Novità in vista per il Milan, che tornerà a vestire ancora una volta Adidas a partire dall'estate del 2028. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il contratto è di quelli con cifre da capogiro: 50 milioni di euro a stagione per 10 anni per un totale di 500 milioni e oltre. Finisce l'era Puma, che garantiva circa 30 milioni a campionato ai rossoneri di Gerry Cardinale, proprietario del fondo RedBird che controlla il club.
Un ritorno al passato
Il confronto con gli altri evidenzia ancora di più l'importanza dell'accordo: la Juventus riceverà 408 milioni per 10 stagioni da Adidas, l'Inter 240 in 8 anni da Nike. Il Milan con il brand tedesco fa tornare alla mente lo Scudetto della stella di Rivera e compagni, Sacchi e Capello in panchina, il tricolore vinto con Zaccheroni, ma soprattutto le due Champions League griffate Ancelotti.