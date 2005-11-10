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Novellino sul Perugia: "Riusciremo a chiudere questo benedetto closing"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 11:04Serie C
04.11.2026 11:04Serie C
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L'ex tecnico, ora consulente di Gaucci, torna sul closing per il passaggio di proprietà del Perugia che finora è sempre slittato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di claudia.marrone

In casa Perugia tiene sempre banco il passaggio delle quote dalle mani della proprietà argentina a quelle di Alessandro Gaucci, che sta già guidando il club in attesa di formalizzare il tutto. Nel corso del TGR Umbria è intervenuto sul tema anche l'ex calciatore e allenatore del Grifo Walter Alfredo Novellino che riveste il ruolo di consulente del presidente per le relazioni istituzionali.

Le parole di Novellino sul closing

"Stanno lavorando delle persone serie che amano il Perugia e sono convinto che riusciremo a chiudere questo benedetto closing. - sono le parole del tecnico - Un futuro c’è. Come esempio vi prendo il Perugia. Il Grifo è straordinario come settore giovanile, ci sono dei giocatori che che hanno giocato in prima squadra e sono convinto che se noi facciamo giocare questi ragazzi, l’Italia tornerà di nuovo protagonista”.

Le parole di Gaucci del 21 ottobre

Nelle scorse settimane Gaucci aveva annunciato un closing imminente che però ancora non si è concretizzato: “Il closing si farà questa o la prossima settimana, non ci sono dubbi. In questi casi alcuni slittamenti sono normali, ma la persone non capiscono e mi dispiace. Anche in base ai nuovi regolamenti vanno presi in considerazione tantissimi aspetti, ma la nuova società è sufficientemente forte per costruire un progetto importante e possibilmente vincente. - le parole del dirigente lo scorso 21 ottobre - Se sarà una famiglia italiana proprietaria di un fondo estero? È una verità che si saprà a breve, manca una settimana. Gli investitori sono molteplici quando di mezzo ci sono i fondi. È un fondo solido".

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