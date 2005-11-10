Ravenna, in attesa del derby Ronaldinho si allena sulla spiaggia. Col footvolley

Mancano poco più di dieci giorni al ritorno in campo in una gara ufficiale di Ronaldinho. Il campione brasiliano, che aveva annunciato il ritiro nell'ormai lontano 2018 anche se era rimasto senza squadra dal 2015 quando terminò l'esperienza al Fluminense, infatti tornerà in campo con la maglia del Ravenna in Serie C in occasione del derby contro il Forlì in programma il prossimo 15 novembre in un Benelli che si sta ingrandendo per l'occasione.

Allenamento sulla spiaggia in Brasile

Il brasiliano non è ancora sbarcato in Italia per allenarsi con i compagni agli ordini del mister Andrea Mandorlini e al momento non è dato sapere quanto prima sbarcherà in Italia per questo nuovo esordio, ma intanto si sta tenendo in forma in Brasile. Ronaldinho ha infatti pubblicato sui propri canali social un video in cui lo si vede giocare a footvolley su una spiaggia del paese sudamericano. Un video in cui si può notare che la sensibilità del piede del calciatore non è invecchiata nonostante la lunga inattività e aumenta la curiosità su quello che potrà fare una volta sceso in campo con il club giallorosso.