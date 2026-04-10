Bologna, Heggem: "Una buona partita non è bastata. Lucumí? Per noi è molto importante"

Torbjorn Heggem, difensore del Bologna, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club dopo il ko per 3-1 nei quarti di andata di Europa League contro l'Aston Villa: "Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo, ma non è bastato. Nel secondo tempo abbiamo subito due reti e siamo stati meno incisivi".

Niente è perduto, ma Heggem è cosciente che i rossoblù hanno dilapidato gran parte delle chance di accedere alle semifinali con errori individuali che hanno vanificato la grande prestazione offerta: "Giovedì andremo a Birmingham senza Lucumi, sappiamo che per noi è un giocatore molto importante, ma noi che saremo in campo cercheremo di fare risultato”.