Bologna, Heggem: "Una buona partita non è bastata. Lucumí? Per noi è molto importante"
TUTTO mercato WEB
Torbjorn Heggem, difensore del Bologna, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club dopo il ko per 3-1 nei quarti di andata di Europa League contro l'Aston Villa: "Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo, ma non è bastato. Nel secondo tempo abbiamo subito due reti e siamo stati meno incisivi".
Niente è perduto, ma Heggem è cosciente che i rossoblù hanno dilapidato gran parte delle chance di accedere alle semifinali con errori individuali che hanno vanificato la grande prestazione offerta: "Giovedì andremo a Birmingham senza Lucumi, sappiamo che per noi è un giocatore molto importante, ma noi che saremo in campo cercheremo di fare risultato”.
Altre notizie Serie A
TMWChampions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è possibile fare. Conte-Napoli: la Nazionale sarebbe una soluzione per tutti, anche per De Laurentiis. Allegri resta comunque un candidato, e non ha chiuso
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Italia ripescata al Mondiale? Il giornalista iraniano: "Immeritato, ma arriverebbe almeno ai quarti"
Serie A
Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Serie B
Serie C
Serie C, 36ª giornata: possibili verdetti nel Girone B, sfida a distanza al vertice. La guida completa
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"