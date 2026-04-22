TMW Noslin a caccia di conferme. Per la finale e per meritarsi un futuro alla Lazio

Al centro dell'attacco della Lazio, come successo nell'ultima di campionato contro il Napoli, ci sarà ancora una volta Tijjani Noslin. L'ex Verona al Maradona è stato grande protagonista, dando il via alla fuga solitaria terminata col fallo di Lobotka e col rigore per i suoi poi sbagliato da Zaccagni.

In generale l'olandese classe '99 è uno dei giocatori maggiormente cresciuti all'interno della rosa della Lazio, con Maurizio Sarri che dopo un avvio di stagione decisamente dietro le quinte gli ha dato sempre più minutaggio e sempre maggiori responsabilità sia dall'inizio che a gara in corso. E oggi, a Bergamo, cercherà di scardinare la difesa orobica per guidare i suoi in finale di Coppa Italia.

Alle spalle però Noslin avrà anche motivazioni di mercato. Perché in vista della prossima stagione sono in molti ad avere dubbi sulla sua permanenza a Formello, con diversi interessamenti già arrivati dall'Olanda e dalla Premier League. Una decisione in questo senso non è ancora stata presa, anche perché prima andrà risolto il nodo panchina al netto dei due anni di contratto ancora in essere con Sarri. E molto, per quel che riguarda il futuro di Noslin, sarà probabilmente legato a questo finale di stagione che potrebbe dare una direzione diversa anche alla sua eventuale permanenza in biancoceleste.