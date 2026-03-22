Bologna, Heggem: "Non siamo riusciti a giocare come facciamo di solito"

Dopo Bologna-Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato così il difensore rossoblù Torbjorn Heggem: "Non siamo riusciti a fare ciò che solitamente facciamo. Abbiamo approcciato bene creando qualche occasione, ma nel secondo tempo siamo rientrati timidi, senza essere pericolosi. Se ha inciso la gara di Coppa? Non siamo felici di aver perso in casa dove la vittoria ci sta mancando, ma non siamo soliti crearci alibi. La gara con la Roma per noi è stato un passo in avanti, mentre oggi non siamo riusciti a creare il nostro gioco se non per venti minuti... Ora dobbiamo voltare pagina e ripartire".