Bologna-Udinese, assenza dell'ultima ora per Italiano: Heggem out per lombalgia
Assenza dell'ultima ora per il Bologna. Vincenzo Italiano perde una pedina per la sfida di questa sera contro l'Udinese. Inizialmente convocato dal tecnico rossoblù Torbjorn Heggem non è disponibile per la sfida in programma fra poco più di un'ora al "Dall'Ara". Il difensore norvegese ha dato forfait a causa di una lombalgia.
