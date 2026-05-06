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Calafiori in finale di Champions: "I momenti duri sono passati, ma non abbiamo ancora vinto"

Calafiori in finale di Champions: "I momenti duri sono passati, ma non abbiamo ancora vinto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:32Calcio estero
Yvonne Alessandro

Non potrebbe essere più sorridente e orgoglioso dell'Arsenal Riccardo Calafiori, terzino sinistro in forza dai Gunners dall'estate 2024 e ufficialmente finalista della Champions League dopo aver battuto 1-0 l'Atletico Madrid nella semifinale di ritorno all'Emirates Stadium ieri sera. Intervenuto ai microfoni di beIN Sports, l'ex Bologna ha dichiarato: "Oggi (ieri, ndr) è stata una buona prestazione, in linea con quella che abbiamo fatto contro il Fulham. E si è potuto vedere lo scopo per cui giochiamo".

Proseguendo: "Possiamo anche soffrire alle volte, a questo livello devi farlo, ma abbiamo meritato veramente la finale". A Budapest i Gunners incroceranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG, che si sfideranno questa sera all'Allianz Arena ripartendo dal 5-4 favorevole agli uomini di Luis Enrique. Ma Calafiori - intervenuto a caldo dopo la partita - non ha potuto fare a meno di riavvolgere il nastro della partita che ha permesso all'Arsenal di staccare il pass tanto ambito per la competizione e tornare in finale dopo 20 anni: "È quello che dovevamo fare. I momenti più duri sono passati, ora è il migliore della stagione, dobbiamo essere pronti e freschi nella maniera giusta".

L'Arsenal non ha mai perso in questa edizione di Champions League: "Sì, penso sia una cosa enorme. Non un risultato, perché non abbiamo ancora vinto, ma è stata una gara incredibile. E spero di fare lo stesso in finale", la conclusione di Calafiori.

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