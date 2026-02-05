Ieri l'esordio di Immobile col Paris FC: "Mi sento bene ma mi manca il ritmo partita"

Il Paris FC non è riuscito a trovare la chiave giusta contro il Lorient in Coupe de France, ma la serata resterà comunque significativa per Ciro Immobile. L’attaccante italiano, arrivato da poco durante il mercato invernale, non è riuscito a cambiare l’esito della partita, ma ha lasciato intravedere sprazzi del contributo che potrà offrire alla squadra, costruendosi anche la sua prima vera occasione da gol.

Sconfitto 2-0 dai Merlus ed eliminato dalla competizione, il club parigino deve ora concentrare tutte le energie su un unico obiettivo: la corsa alla Ligue 1. Una sfida ambiziosa che il Paris FC intende affrontare facendo leva anche sull’esperienza e sull’istinto realizzativo del suo nuovo rinforzo italiano. Al termine dell’incontro, il 35enne si è raccontato a Le Parisien, tornando sui suoi primi giorni con la squadra allenata da Stéphane Gilli.

"È stata una settimana un po’ complicata, perché abbiamo dovuto fare tutto molto in fretta per chiudere il trasferimento", ha spiegato Immobile. "Ma sono davvero felice di essere qui: ho trovato una squadra che ha voglia di lavorare e di crescere rapidamente. Voglio dare una mano, aiutare il gruppo a segnare più gol". L’ex bomber della Lazio ha poi sottolineato come il suo inserimento sia ancora in fase iniziale: "Ho fatto un solo allenamento con il resto della squadra, ma ci aspetta già una partita importante domenica ad Auxerre. Mi sono sentito bene in campo, anche se ho avvertito la mancanza di ritmo, perché a Bologna ho giocato poco".

Infine, uno sguardo al futuro e alla vita fuori dal campo: "Sarà una lotta serrata fino alla fine della stagione. Sto anche cercando casa a Parigi per vivere qui con la mia famiglia. È una delle città più belle del mondo, sono sicuro che ci troveremo bene".