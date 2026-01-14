Bologna impegnato domani a Verona: Skorupski torna tra i convocati, out Lucumí
Il Bologna ha convocato 24 calciatori per la gara in trasferta contro l'Hellas Verona in programma domani. Buone notizie per Vincenzo Italiano, che ritrova Lukasz Skorupski, ma allo stesso tempo deve rinunciare a Jhon Lucumi e Federico Bernardeschi per infortunio, mentre Nicolò Cambiaghi è out a causa della squalifica di 2 turni che deve scontare. Di seguito l'elenco completo dei calciatori a disposizione presente sul sito dei rossoblù:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
