Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Bologna, Italiano: "Abbiamo regalato emozioni, ma stupire tutti gli anni non è facile"

Bologna, Italiano: "Abbiamo regalato emozioni, ma stupire tutti gli anni non è facile"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:43Serie A
Leonardo Nevischi

Alla vigilia della gara valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2025-2026 tra Bologna e Cagliari, in programma domenica 3 maggio, alle ore 12.30, allo stadio Renato Dall’Ara, è intervenuto il tecnico felsineo Vincenzo Italiano. L’allenatore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

14.00 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 14.15

14.19 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Cosa può chiedere in queste ultime quattro partite alla squadra?
"Domani chiedo una prestazione di grande livello e di grande attenzione sotto tutti i punti di vista. È giusto proporre una gara del genere per come abbiamo terminato l'ultima partita casalinga. Soprattutto perché dietro corrono e la Lazio è a pari punti con noi, dobbiamo stare attenti a chi ci è dietro piuttosto a chi è davanti perché ormai le speranze di settimo posto si sono ridotte al lumicino. Domani dobbiamo cercare di fare una gara attenta".

Quale sarà il futuro di Vincenzo Italiano? Ha già deciso?
"Avrei preferito non parlare di questi aspetti perché c'è grande concentrazione sulla gara di domani per riscattare come siamo usciti dallo stadio la settimana scorsa. Comunque non c'è nulla da nascondere: mi incontrerò a breve con la società e si farà il punto della situazione come è stato fatto nella passata annata. Faremo un punto sugli obiettivi che si saranno raggiunti e sulle prospettive future. Non ci sono segreti, dopo l'incontro saprete tutto sul mio futuro, anche se ho ancora un anno di contratto. Anche nelle altre società sto vedendo che ci sono del appuntamenti fissati tra società e allenatori".

L'impatto di Bernardeschi è stato rilevante, può essere un perno anche della prossima stagione?
"Bernardeschi ha un altro anno di contratto. Avete visto il suo valore nel momento in cui ha iniziato ad essere ad una condizione fisica adeguata. Pensavo di averlo perso per come era uscito a Torino, invece con una settimana ha risolto tutto e domani sarà a disposizione in una partita per noi davvero importante dove servirà l'apporto di tutti".

Come sta Rowe?
"Ha fatto le prime sedute della settimana a parte, ma negli ultimi giorni ha spinto forte. A parte Cambiaghi abbiamo tutti gli esterni a disposizione e sapete che per il nostro tipo di gioco le frecce in quella zona del campo sono fondamentali".

Domani difesa a 3 o a 4?
"Si tornerà con la difesa a 4, anche se quella contro la Roma non è stata una vera e propria difesa a 3 ma Lucumì giocava più avanti ed era una sorta di play difensivo, a me è piaciuto molto".

Può essersi una chance per Odgaard da prima punta?
"Mi è piaciuto da subentrante con la Roma. Da quando non c'è più Dallinga sta lavorando da numero 9. Lo sa fare, ha fame di incidere. Domani vedremo, è riproponibile, ma Santi si sta ritagliando spazi importanti grazie alle sue prestazioni".

Come ha visto Dominguez in settimana?
"L'ho visto bene. Domani i 4 che abbiamo a disposizione stanno bene ed hanno un livello di condizione ottimale. Alle 12.30 farà molto caldo e dovremo correre e rincorrere, i 4 esterni saranno tutti della partita".

Se potesse decidere lei, terrebbe Joao Mario?
"Non so le condizioni contrattuali con cui è arrivato, ma mi ha stupito. È un esterno basso di grande qualità, rincorre, sa fare assist, ha piede in impostazione e sa concludere dalla distanza: è davvero un bel giocatore".

Domani giocherà Pessina?
"Non lo so, ma posso ribadire che Pessina quest'anno si è aggregato al gruppo perché ha grandi qualità. Mi è piaciuto molto nelle due gare in cui ha avuto modo di mettersi in mostra. Ha personalità ed avrà un grande futuro, credo che sia un predestinato ed il Bologna abbia trovato un ragazzo al quale va data fiducia".

Quanto l'hanno ferita i fischi del Dall'Ara?
"L'analisi della stagione si può anticipare, ma mancano ancora 4 partite. Sicuramente quest'anno ci è mancato il fatto di non aver stupito, ma non lo si può fare ogni anno. Abbiamo regalato grandi soddisfazioni e voglio pensare che i fischi casalinghi siano solo per questo periodo negativo. Noi siamo professionisti e ci piace essere acclamati, ma la gente deve sapere che si percepiscono anche i fischi e le parole che vengono dette dagli spalti. Domani vogliamo cercare di ribaltare ciò che è successo alla fine della partita di domenica".

Ha un messaggio per i tifosi?
"Nonostante gli ultimi risultati, i tifosi hanno ancora una volta hanno dimostrato un qualcosa di anomalo che da quando alleno non mi era mai successo: la risposta dei tifosi che domani saranno presenti allo stadio. Io posso dire che domani ci sarà il massimo impegno, non ho nulla da dire se non che lavoriamo da sempre per dare felicità e soddisfazione ai miei tifosi. Sentirli fischiare mi fa male ma fa parte del gioco".

Che idea si è fatto vedendo Psg-Bayern di Champions League? In Italia è possibile vedere partite del genere?
"Io ne ho vista una dalla panchina: Roma-Bologna di Europa League. È stata paragonata ad Italia-Germania del '70. Sono modi di interpretare le partite, quelle sono due squadre che giocano per fare un gol in più dell'avversario schiacciandolo con il pressing e cercando di tenere il pallino del gioco. Cercare di ottenere sempre i tre punti si può arrivare a vedere delle partite così anche in Italia".

Cosa pensa di Pisacane e di ciò che sta facendo a Cagliari?
"Complimenti a Fabio, perché la Serie A è l'università del calcio e per vincere una partita c'è da sudare. Ottenere una salvezza al primo anno non è semplice. È un ragazzo che conosco perché eravamo insieme al Genoa e sono contento per quello che ha fatto quest'anno ed anche perché sta dimostrando il suo valore dopo quello che aveva fatto la stagione precedente con i giovani".

14.40 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Articoli correlati
Bologna, Italiano chiarisce: "Dopo l'incontro con la società, saprete tutto sul mio... Bologna, Italiano chiarisce: "Dopo l'incontro con la società, saprete tutto sul mio futuro"
Bologna-Cagliari, le probabili formazioni: Italiano col tridente Orsolini, Castro... Bologna-Cagliari, le probabili formazioni: Italiano col tridente Orsolini, Castro e Dominguez
Bologna-Cagliari, i convocati di Italiano: Bernardeschi e Rowe recuperano, out Casale... Bologna-Cagliari, i convocati di Italiano: Bernardeschi e Rowe recuperano, out Casale
Altre notizie Serie A
Milan, Allegri: "I fischi a Leao un gesto di affetto. Il valore di Nkunku non si... Milan, Allegri: "I fischi a Leao un gesto di affetto. Il valore di Nkunku non si discute"
Bologna, Italiano chiarisce: "Dopo l'incontro con la società, saprete tutto sul mio... Bologna, Italiano chiarisce: "Dopo l'incontro con la società, saprete tutto sul mio futuro"
Roma, Ryan Friedkin in arrivo a Trigoria: in programma summit con Gasperini per il... Roma, Ryan Friedkin in arrivo a Trigoria: in programma summit con Gasperini per il futuro
Torino, Ilkhan: "Voglio giocare bene per i tifosi del Torino" Torino, Ilkhan: "Voglio giocare bene per i tifosi del Torino"
Udinese, Kamara: "Abbiamo l'obiettivo dei cinquanta punti" Udinese, Kamara: "Abbiamo l'obiettivo dei cinquanta punti"
Torino, D'Aversa: "Affronteremo la partita ricordando Superga" Torino, D'Aversa: "Affronteremo la partita ricordando Superga"
Inter, Lautaro in gruppo per il terzo giorno consecutivo. Il Toro scalpita per il... Inter, Lautaro in gruppo per il terzo giorno consecutivo. Il Toro scalpita per il Parma
Udinese, Collavino: "La forza dell'Udinese è lo scouting, ormai un brand" Udinese, Collavino: "La forza dell'Udinese è lo scouting, ormai un brand"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ci sono anche Stiller, Hjulmand e Pellegrini per il centrocampo. Milan, non solo Gila anche Kristensen è un altro obiettivo. E per l’attacco si valuta Gabriel Jesus
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Bologna, Italiano chiarisce: "Dopo l'incontro con la società, saprete tutto sul mio futuro"
Immagine top news n.1 Hellas Verona e Pisa retrocesse in Serie B: ecco quanto incasseranno i due club
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.3 Milan, Allegri: "Ora niente mercato. Modric penso starà fuori fino a fine campionato"
Immagine top news n.4 L'Hellas Verona retrocede in Serie B prima di giocare: dopo 7 anni i veneti tornano in cadetteria
Immagine top news n.5 Il Pisa è tornato in Serie B, il pubblico contesta e l'ad ci mette la faccia. Gioia Lecce
Immagine top news n.6 Serie B, la 37ª giornata regala la promozione al Venezia. Ma per il resto tutto può succedere
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: allungo salvezza del Lecce, +4 sulla Cremonese
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Immagine news podcast n.2 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
Immagine news podcast n.4 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "I fischi a Leao un gesto di affetto. Il valore di Nkunku non si discute"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano chiarisce: "Dopo l'incontro con la società, saprete tutto sul mio futuro"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Ryan Friedkin in arrivo a Trigoria: in programma summit con Gasperini per il futuro
Immagine news Serie A n.4 Torino, Ilkhan: "Voglio giocare bene per i tifosi del Torino"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Kamara: "Abbiamo l'obiettivo dei cinquanta punti"
Immagine news Serie A n.6 Torino, D'Aversa: "Affronteremo la partita ricordando Superga"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della categoria
Immagine news Serie B n.2 Gil Puche: "Alla chiamata della Juve non si può dire di no. Con la Next Gen, grande lavoro"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, salvezza: sette squadre per evitare l'inferno. Tutte le combinazioni
Immagine news Serie B n.4 Serie B playoff: l'ottavo posto vale una stagione. Tre squadre a pari punti
Immagine news Serie B n.5 Serie B, promozione diretta: Venezia in A, al Frosinone basta un pareggio
Immagine news Serie B n.6 Serie B, verso la 38ª giornata: tutti i giocatori che salteranno il turno per squalifica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, Longo è chiaro: "Il nostro futuro è nei 90 minuti di domani contro l'Audace Cerignola"
Immagine news Serie C n.2 Casertana verso i playoff. Coppitelli: "Difficilmente battibili, quando siamo la nostra miglior versione"
Immagine news Serie C n.3 Pianese, l'emozione di Birindelli: "Ternana? Nessun obiettivo è davvero irraggiungibile"
Immagine news Serie C n.4 Lumezzane, Anatriello: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Non dobbiamo avere paura"
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Emmausso: "Ai playoff con la stessa grinta, determinazione e concentrazione"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, Bargagna non chiude all'ipotesi ripescaggio: "Aspettiamo giugno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como-Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, i risultati della 20ª giornata: la Juve batte il Napoli sul finale. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, è il grande giorno. Oggi può arrivare il terzo scudetto della storia
Immagine news Calcio femminile n.3 Giovane arbitra aggredita, il Venaria: "Quanto avvenuto è un’offesa violenta alla nostra maglia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Arbitra di 16 anni assegna un rigore, i suoi familiari aggrediti sugli spalti dai tifosi
Immagine news Calcio femminile n.5 Emma Lombardi e Maya Cherubini a Radio FirenzeViola: tra Fiorentina e sogno azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma Femminile a un passo dal tricolore: sabato può arrivare lo Scudetto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!