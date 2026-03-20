Bologna, Italiano: "Impresa contro una squadra forte, la Roma era superiore ma..."

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, analizza ai microfoni di Sky Sport il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma vinto per 4-3: "Mi è piaciuto soprattutto l'esito finale, abbiamo fatto un'impresa contro una squadra forte. Siamo riusciti a ribaltare il 51 e 49 e ora siamo qui a gioire per questa qualificazione arrivata dopo una partita bellissima. Siamo veramente contenti, è stata una montagna da scalare: era il nostro obiettivo, complimenti ai ragazzi che hanno fatto una gara straordinaria".

Cosa non ha funzionato davanti nei primi minuti?

"Ci siamo detti di scaricare sui centrocampisti, non siamo riusciti a tenere la squadra nella loro metà campo. Poi quando abbiamo trovato Castro è cambiato il modo di stare in campo, poi ci sta subire gol e soffrire. Siamo riusciti a segnare noi nei supplementari

Qual è il tuo segreto nelle coppe?

"Cercare di onorare al meglio qualsiasi competizione, arrivarci con grande spirito e grande attenzione preparandole col massimo dell'impegno e la cura dei dettagli per mettere in difficoltà anche avversari superiori. Abbiamo superato un girone tosto, vinto un playoff difficile e superato una squadra superiore alla nostra, su questo non ci sono dubbi".

Adesso l'Aston Villa...

"Sarà un'altra partita da preparare bene, la conosciamo perché l'abbiamo già affrontata due volte e anche lì saremo sfavoriti ma ci proveremo anche in questo quarto di finale".