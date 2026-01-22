Bologna, Italiano: "Non possiamo partire sempre con un gol sotto, tengo la reazione"

Dopo il pari ottenuto in rimonta nella sfida contro il Celtic, ai microfoni di Sky, è intervenuto Vincenzo Italiano per commentare il match: "L'area tecnica è troppo piccola e bisogna allargarla [ride ndr]. Non possiamo partire con un gol sotto, partendo con l'handicap. Gli avversari poi battono un corner e dobbiamo stare attenti. Dopo quell'episodio e grazie alla superiorità numerica, siamo riusciti a fare due gol e ne potevamo fare 4-5. Peccato che regaliamo i gol agli avversari, speriamo di avere novità dalle gare alle 21:00 per avere la certezza di essere tra le prime 24 in classifica".

La soluzione Ferguson ha funzionato.

"Mi è piaciuto Ferguson sulla trequarti, era da tempo che non lo faceva. Abbiamo riconquistato tanti palloni, lì abbiamo fatto bene. A parte i primi dieci minuti, sono cresciuti tutti. Ci siamo mossi bene ma ripeto non si può iniziare sempre sotto di un gol. Speriamo di poter trovare una soluzione".

Il Bologna è una squadra da Europa?

"I dati dicono quello e i risultati e le prestazioni lo confermano. L'Aston Villa va oltre l'Europa League, mentre in questa competizione troviamo situazioni dove possiamo soffrire meno e le squadre giocano a viso aperto, senza speculare troppo. Quando succede, noi fatichiamo meno però dobbiamo trovare comunque delle contromosse per esprimerci al meglio. Dobbiamo stare più attenti e applicarci meglio: stiamo commettendo errori, ma dopo c'è una reazione da grande squadra".

Si poteva attaccare in maniera diversa o era la soluzione migliore sfruttare le fasce?

"Si può trovare qualche corridoio, ma è difficile trovarlo. La soluzione più semplice è sfruttare gli spazi laterali. Ti rimane sfruttare i traversoni, poi il gol di Rowe con un tiro da fuori ci ha permesso di pareggiare. Dobbiamo migliorare anche qui e avere una varietà di situazioni da sfruttare. Le squadre chiuse ti concedono solo di andare fuori, abbiamo trovato un gol con una spizzata e con un tiro da fuori. Proveremo a fare altro".