Bologna, Italiano: "Roma ai quarti al 51%, noi al 49%. Grande partita di Bernardeschi"

Il migliore in campo nel match tra Bologna e Roma è stato senza dubbio Federico Bernardeschi e il suo allenatore Vincenzo Italiano ha commentato così in conferenza stampa la sua prestazione: "Ha fatto una grande partita, si è visto dall'inizio quando ha fatto quella sgroppata sulla destra. Ha fatto un bel gol e poteva far male anche in altre occasioni ma Svilar ha compiuto un miracolo".

Che percentuale dà al suo Bologna per il passaggio del turno?

"Andiamo in casa loro e sapete che ambiente troveremo. Volevamo un risultato aperto, la vittoria poteva darci qualche chance in più ma il pareggio va bene. Dico 51% Roma e 49% noi, solo per la cornice che ci sarà all'Olimpico. Domenica in campionato sarà importante anche per noi e non solo per la Roma: dovremo riproporre questo spirito per toglierci soddisfazioni".

