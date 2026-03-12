Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italiano: "Ho rivisto il vecchio Bologna. Joao Mario? Mi dispiace, può capitare"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:41Serie A
Marco Pieracci

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, analizza ai microfoni di Sky Sport il match di andata degli ottavi di finale di Europa League pareggiato 1-1 contro la Roma: "Non so se essere rammaricato per il risultato, perché siamo stati più pericolosi o essere contento per aver ritrovato questo spirito però abbiamo reagito alla sconfitta di domenica con una prestazione di livello, a parte la lettura di Joao Mario che la deve rispedire, i ragazzi hanno fatto una grande partita contro una grande squadra con grande ritmo. Non ho nulla da dire, a parte quel gol che non ci permette di vincere una partita nella quale ai punti abbiamo fatto qualcosa di più".

Il duello Castro-Ndicka è stato decisivo?
"L'arbitro è stato troppo permissivo nei confronti di Ndicka, ha fatto troppi falli nei confronti di Castro: ha lavorato in maniera sporca, però la linea è stata questa per tutta la partita e va bene così. Volevamo essere ancora più pericolosi per indirizzare la qualificazione, ma è ancora viva. Andremo lì per giocarcela. Stasera ho rivisto tante cose del vecchio Bologna".

Cosa deve fare il Bologna nel ritorno?
"Sappiamo che ambiente troveremo, dove è dura per tutti. Volevamo un risultato per tenere vive le speranze e questo lo è, dobbiamo andare lì senza timore per controbattere come abbiamo fatto oggi. I ritmi saranno molto alti e ci sarà bisogno di ancora più qualità, per vedere di cosa siamo capaci".

Bernardeschi e Rowe?
"Stasera ho visto il vecchio Bologna per intensità e attenzione, qualità nel muovere la palla soprattutto in casa dove è inspiegabile ciò che sta accadendo. Continuiamo a non portare a casa le partite, però oggi i due sugli esterni hanno messo pepe in questa partita: sono questi i giocatori che possono alzare il livello ed entrambi lo hanno fatto".

Perché non si è visto sempre questo Bologna?
"Ci sono tanti aspetti che vanno valutati, non siamo stati sempre quelli di stasera: non è facile essere sempre al top, abbiamo perso dei giocatori nei momenti cruciali però siamo ancora qui nel reagire a una sconfitta brutta come quella col Verona".

Cosa hai detto a Joao Mario?
"Gli ho detto solo che la palla doveva essere rispedita, Joao da quando è arrivato sta dimostrando di essere un giocatore di livello: gioca a destra e a sinistra. Mi dispiace, ma può succedere".

