Italiano: "Ho rivisto il vecchio Bologna. Joao Mario? Mi dispiace, può capitare"

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, analizza ai microfoni di Sky Sport il match di andata degli ottavi di finale di Europa League pareggiato 1-1 contro la Roma: "Non so se essere rammaricato per il risultato, perché siamo stati più pericolosi o essere contento per aver ritrovato questo spirito però abbiamo reagito alla sconfitta di domenica con una prestazione di livello, a parte la lettura di Joao Mario che la deve rispedire, i ragazzi hanno fatto una grande partita contro una grande squadra con grande ritmo. Non ho nulla da dire, a parte quel gol che non ci permette di vincere una partita nella quale ai punti abbiamo fatto qualcosa di più".

Il duello Castro-Ndicka è stato decisivo?

"L'arbitro è stato troppo permissivo nei confronti di Ndicka, ha fatto troppi falli nei confronti di Castro: ha lavorato in maniera sporca, però la linea è stata questa per tutta la partita e va bene così. Volevamo essere ancora più pericolosi per indirizzare la qualificazione, ma è ancora viva. Andremo lì per giocarcela. Stasera ho rivisto tante cose del vecchio Bologna".

Cosa deve fare il Bologna nel ritorno?

"Sappiamo che ambiente troveremo, dove è dura per tutti. Volevamo un risultato per tenere vive le speranze e questo lo è, dobbiamo andare lì senza timore per controbattere come abbiamo fatto oggi. I ritmi saranno molto alti e ci sarà bisogno di ancora più qualità, per vedere di cosa siamo capaci".

Bernardeschi e Rowe?

"Stasera ho visto il vecchio Bologna per intensità e attenzione, qualità nel muovere la palla soprattutto in casa dove è inspiegabile ciò che sta accadendo. Continuiamo a non portare a casa le partite, però oggi i due sugli esterni hanno messo pepe in questa partita: sono questi i giocatori che possono alzare il livello ed entrambi lo hanno fatto".

Perché non si è visto sempre questo Bologna?

"Ci sono tanti aspetti che vanno valutati, non siamo stati sempre quelli di stasera: non è facile essere sempre al top, abbiamo perso dei giocatori nei momenti cruciali però siamo ancora qui nel reagire a una sconfitta brutta come quella col Verona".

Cosa hai detto a Joao Mario?

"Gli ho detto solo che la palla doveva essere rispedita, Joao da quando è arrivato sta dimostrando di essere un giocatore di livello: gioca a destra e a sinistra. Mi dispiace, ma può succedere".