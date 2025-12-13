Sassuolo, Grosso: "Conosco Allegri e lo stimo tantissimo, personalmente e professionalmente"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato di Massimiliano Allegri: "Il mister lo conosco e lo stimo tantissimo, personalmente e professionalmente. Nella mia filosofia e questo non mi piace penso sempre a mettere il giocatore al centro perché è lui il protagonista assoluto. Mi piace provare a proporre gioco, poi bisogna confrontarsi con gli avversari e la bravura è quella di riuscire a riconoscere i momenti, le cose più utili, cavalcando la propria idea, senza metterla davanti al potenziale dei propri giocatori".

Nel calcio c'è sempre l'atmosfera di grande tensione, in alcuni sport ci sono tanti sorrisi. La sua riflessione su questo...

"È uno spunto interessante perché quando si è immersi all'interno di qualcosa poi la negatività tira fuori le cose peggiore di noi, la serenità è determinante che non deve diventare superficialità. La bravura è essere migliore degli altri, quando competi l'obiettivo è quello".

Il Sassuolo è tra le squadre della Serie A che nei primi 30 minuti subisce più gol, il Milan è quella che ha più intensità. Bisogna rivedere l'approccio o questione d'episodi?

"Devo ancora riuscire a capire da cosa dipende lo 'stai concentrato', il commettere l'errore ti fa dire che i ragazzi lo sono di meno, troveremo sempre in quantità industriali i dati, grazie per avermelo ricordato perché lo devo rispolverare con i ragazzi. Bisogna essere bravi a sciogliere la tensione della gara, la troppa concentrazione a volte ti fa irrigidire. Speriamo di partire in maniera diversa come abbiamo fatto in altre gare".

