Serie B, 16ª giornata: i parziali dei match delle 15. Modena avanti a La Spezia
Sono appena terminati i primi tempi delle cinque gare iniziate alle ore 15 e valide per la 16ª giornata del campionato di Serie B. Da segnalare all'intervallo il vantaggio della Juve Stabia sull'Empoli, del Padova sul campo della Reggiana e del Modena su quello dello Spezia. A Bolzano, Sudtirol-Bari è ancora sullo 0-0 ma con i padroni di casa in inferiorità numerica per il rosso comminato a Tronchin al 25'.
Di seguito il riepilogo del turno di Serie B:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
In corso
Juve Stabia-Empoli 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
12' Giorgini
Reggiana-Padova 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
36' Sgarbi
Spezia-Modena 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
5' Nieling
Südtirol-Bari 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Venezia-Monza 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Sabato 13 dicembre
Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone