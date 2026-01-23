Bologna, Miranda: "Stiamo uniti come dice Italiano. Torneranno i momenti positivi"
"Le partite europee sono sempre difficili". Esordisce così Juan Miranda, terzino sinistro del Bologna, nel corso della sua intervista ai canali ufficiali del club rossoblù, sottolineando gli aspetti positivi e quelli negativi del match pareggiato 2-2 al Dall'Ara contro il Celtic: "Stasera abbiamo fatto un grande secondo tempo con tante occasioni ma ci è mancato un gol".
Miranda non può comunque essere contento del risultato finale: "Peccato perché volevamo vincere in casa per la classifica, ora andremo in Serbia per fare una grande gara, ma prima dobbiamo concentrarci sulla trasferta di domenica a Genova. Siamo in un momento non facile, ma come dice il mister dobbiamo stare uniti perché lavoriamo tanto e torneranno momenti positivi”.
