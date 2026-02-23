Bologna, infortunio per Miranda: lo spagnolo esce toccandosi il retto femorale
A dieci minuti dalla fine di Bologna-Udinese, Vincenzo Italiano perde Juan Miranda per infortunio. L'ex Real Betis viene sostituito da Zortea e, al momento del cambio, esce toccandosi il retto femorale. Probabile dunque che si tratti di un fastidio muscolare.
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c'è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L'associazione arbitri va commissariata subito
Raffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare tutto sull'allenatore"
