Bologna, Miranda: "Udinese grandissima rivale, stasera sarà una partita tosta"
Juan Miranda, terzino spagnolo del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro l’Udinese: “Oggi vedremo un Bologna migliore di quello degli ultimi due mesi, dobbiamo fare una grandissima partita come a Udine però sarà difficile contro una grande rivale. Sarà una partita tosta".
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Inter, Dimarco in vista del Bodo/Glimt: "Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze, sono pericolosi"
Raffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare tutto sull’allenatore"
