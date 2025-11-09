Bologna-Napoli, gomitata di Hojlund a Ferguson. Marelli: "Ha rischiato grosso, voleva colpire"

La sconfitta del Napoli in casa del Bologna poteva essere resa più pesante dall’espulsione di Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, che poi Conte ha definito il migliore in campo dei suoi, è stato ammonito dall’arbitro Chiffi per una gomitata all’avversario Lewis Ferguson. Un episodio che a molti ha fatto pensare al rosso.

È dello stesso avviso Luca Marelli, ex arbitro e oggi commentatore per Dazn: “Hojlund ha rischiato grosso, chiude il pugno e la sua fortuna è che non lo prende in maniera netta, ma attutita. Però c’è la volontà di colpire giocatore avversario e il regolamento prevede il rosso nel caso in cui colpisca e tenti di colpire.

È un episodio molto al limite, nasce da un contrasto su cui Chiffi ha lasciato correre ma avrebbe dovuto fischiare, secondo me si trattava di fallo di Ferguson. Hojlund ha poi caricato il colpo, non cercava di divincolarsi”