Il papà di Hojlund: "Rasmus pazzo di Napoli. Da piccolo mi disse: 'Voglio essere come CR7'"

Anders Hojlund, papà di Rasmus, attaccante del Napoli, ha raccontato come sta procedendo l'ambientamento di suo figlio in città, spiegando che il danese è pazzo della squadra, dei tifosi e anche del posto: "Fin da quando era piccolissimo si è interessato al calcio e in generale allo sport, che lo ha sempre attratto anche grazie a me e a sua madre".

L'uomo fa un passo indietro e a Il Mattino spiega: "Ricordo come fosse ieri la prima volta che mi ha parlato della sua volontà di diventare calciatore. Ero seduto con lui e guardavo un poster di Cristiano Ronaldo nella sua stanza. A quel punto si gira verso di me e mi dice: 'Voglio essere bravo come Cristiano!'. Non mi restava che dirgli quanto avrebbe iniziato a doversi allenare duramente e noi con lui".

L'unione ha fatto la forza: "Siamo sempre stati tutti al suo fianco e lo abbiamo sostenuto fin dal primo momento. È un ragazzo amorevole e molto ambizioso. Sono già stato al Maradona per assistere a due partite e mi sono piaciute entrambe, non vedo l'ora di vivere altre emozioni così speciali". In questo avvio di stagione ha segnato 2 gol in 5 gare di Serie A e 2 reti in 2 partite in Champions League.